Serena: "Grande gara del Napoli con l'Inter, gli azzurri ne sono usciti ancora più consapevoli"

L'allenatore ed ex calciatore Michele Serena è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Le italiane possono andare in avanti in Europa? Da buon italiano me lo auguro, ora siamo arrivati nella zona calda della competizione. Credo che la Juve possa avere un turno più facile rispetto alle altre.

Scudetto ancora possibile per il Napoli? Assolutamente sì, con l’Inter ha giocato alla pari se non meglio dell’Inter. Il Napoli ha fatto una grande gara e le chance sono ancora di più aumentate con gli azzurri che ne sono usciti ancora più consapevoli, possono giocarsela fino alla fine.

Come giudico il lavoro di Spalletti? Sul mercato ha voluto pochi ritocchi perché sapeva il punto di partenza alto del Napoli. Non cambiare molto è un vantaggio perché la base di partenza era fatta da giocatori che già si conoscevano bene.

Napoli che subisce sempre con squadre schierate a tre dietro? Non lo subisce solo il Napoli ma anche gli altri. Quando giochi con la difesa a tre si imposta molto bene dal basso, ma penso che Spalletti sappia perfettamente le contromisure da prendere”.