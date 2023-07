Serena: “Napoli favorito per lo scudetto, Garcia all’inizio non cambierà”

"All’inizio Garcia cercherà di mantenere gli stessi concetti, i suoi sono leggermente diversi".

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’ su Sky Sport, è intervenuto l'ex calciatore Aldo Serena: "Il Napoli parte favorito? Penso proprio di sì, anche per l’impianto di gioco che Spalletti è riuscito a dare a questa squadra. E’ una squadra che ci ha deliziato, sa giocare benissimo nella fase offensiva, poi si raccoglie, non riparte solo, va pressare in alto. All’inizio Garcia cercherà di mantenere gli stessi concetti, i suoi sono leggermente diversi: arretra di più il baricentro, sa andare più velocemente in azioni di contrattacco. Nel tempo poi il Napoli cambierà, ma all’inizio penso di no”.