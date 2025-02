Serena: "Scudetto? Scommetto sul Napoli, Inter andrà al Maradona e sarà durissima"

"Ho visto una grande Inter nel primo tempo, con la consueta personalità, con un gioco fluido, con un possesso palla sempre tendente alla pericolosità offensiva. È mancata la precisione sotto porta, deve fare ammenda la squadra di Inzaghi per non aver concretizzato con il gol un buon gioco, soprattutto con Dumfries, travolgente su Savona, che non ha mai potuto contrastarlo. Devo dire che stavolta Lautaro è mancato nel suo pezzo forte: la lucidità sotto porta. Nella ripresa le cose sono completamente cambiate. In questa stagione l'Inter, forse anche per l'età media molto alta o per una incapacità psicologica di gestire la parte finale delle partite, ha subìto 16 dei 28 gol stagionali nell'ultima mezz'ora. Vuol dire che la squadra ha dei problemi di gestione nella parte finale delle gare". Così Aldo Serena, ex attaccante di Juventus e Inter, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul derby d'Italia di ieri sera vinto dai bianconeri grazia al gol di Francisco Conceição.

Il duello Napoli-Inter: "Lo scontro diretto sarà lo spartiacque di questo campionato. Tanti anni fa, sia con la Juve che con l'Inter, ricordo confronti con il Napoli decisivi per lo scudetto. Mi ritornano in mente quelle partite a Napoli, belle e difficilissime., perché a quel tempo avevamo un numero 10 col quale ci confrontavamo che si chiamava Diego Armando Maradona. Andare a Napoli era sempre difficoltoso e portare via punti da quello stadio è sempre stato arduo. Napoli-Inter è la partita che segnerà il campionato. L'Inter non ha alternative, deve vincere. Il Napoli, dovesse vincere, avrebbe messo uno spazio fra sé e l'Inter abbastanza grande da poter gestire".

Il "non mercato" del Napoli: "Sotto il profilo economico, è difficile fare mercato a gennaio se non spendendo tanto. Sicuramente Conte avrebbe voluto un aiuto da parte del presidente, ma convengo che se si fanno dei programmi bisogna anche mantenerli in un certo modo. Il Napoli è un po' in difficoltà sotto il profilo dell'organico, ma ha un allenatore che sa tirare il meglio dai suoi e sa costruire anche situazioni alternative alle difficoltà. Mi aspetto un colpo d'ala di Conte".

Favorita Scudetto? Ritorno dell'Atalanta? "L'Atalanta si sta rendendo conto di come sia difficile confrontarsi su tutti i fronti ad altissimo livello, anche lei sta perdendo punti in questo periodo. Per lo Scudetto scommetterei sul Napoli: è davanti, non ha le coppe, perché fra poco l'Inter avrà di nuovo la Champions, che porta via tante energie. In primavera, anche la freschezza atletica conterà molto".