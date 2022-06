Sergio: “Mi piacerebbe vedere Mertens alla Lazio, spero Lotito faccia un sacrificio”

L'ex difensore della Lazio e del Napoli Raffaele Sergio è intervenuto a Lazio Style Radio per fare il punto sulla Lazio in vista della prossima stagione

L'ex difensore della Lazio e del Napoli Raffaele Sergio è intervenuto a Lazio Style Radio per fare il punto sulla Lazio in vista della prossima stagione: “Ci sarà più influenza di Sarri sul mercato. È stato centrato un obiettivo importante come l’Europa League. Adesso bisogna prendere i profili adatti al gioco del tecnico. Mi piacerebbe Mertens, spero che la Lazio riesca a fare un sacrificio per prenderlo visto lo spessore tecnico e caratteriale. In difesa servono 2-3 elementi visti i tanti impegni stagionali e i calciatori che sono andati via. D'altronde la difesa è stato il tallone d’Achille della squadra".