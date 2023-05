Serie A, l'annuncio di De Siervo: "Prossimo Natale senza sosta. 37 gare nel weekend e un infrasettimanale"

Luigi De Siervo, ad della Lega di Serie A, è intervenuto a intervenuto a 'La polita nel Pallone' di Gr Parlamento

TuttoNapoli.net

Luigi De Siervo, ad della Lega di Serie A, è intervenuto a intervenuto a 'La polita nel Pallone' di Gr Parlamento: "La vera novità per la stagione prossima è che giocheremo 37 gare nel weekend, con un solo turno infrasettimanale per proteggere calciatori e consentire un maggior recupero. Questo sarà possibile perché abbiamo deciso di non fare la pausa natalizia; si giocherà sia il weekend del 23 dicembre che quello del 30 dicembre".