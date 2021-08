Setien svela: "Non allenerò più, ho perso tutto l'interesse. E il Barça deve ancora pagarmi..."

Intervistato dal quotidiano Marca, mister Quique Setien ha escluso - almeno per ora - un ritorno in panchina dopo la negativa e polemica avventura al Barcellona del 2020: "In questo momento non mi vedo di nuovo ad allenare, ho perso tutto l'interesse. E il Barcellona deve ancora pagarmi...", sono state le parole dell'ex allenatore di Barça e Betis.