Sfogo Conte, Bonanni: "Sappiamo tutti che servono rinforzi, ma prepara il terreno per l'addio"

Cosa c'è dietro le dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa? Exit strategy o pressione sul calciomercato? A TMW Radio l'ex calciatore e oggi opinionista Massimo Bonanni ha detto la sua: "Sta preparando il terreno per un addio. Lui vuole vincere, vuole far capire che se succede sarà un miracolo.

Da una parte ha ragione, ma nell'undici dico che è una squadra forte e avendo una sola competizione può arrivare fino alla fine. Ha fatto capire senza mezzi termini che, se non saranno migliorate certe cose, lui se ne andrà. Sta trovando delle difficoltà, lui lotterà però fino alla fine. Che servano dei rinforzi per il futuro lo sappiamo tutti, ma per me sta preparando il terreno per andare via".