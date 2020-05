Sgarbi: "Il calcio non andava sospeso, non è rischioso! ADL? Non stava bene prima del Covid..."

Il politico Vittorio Sgarbi si è espresso sul calcio, ancora chiuso fino a giugno, nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il calcio non andava mai chiuso, le partite dovevano continuare, anche senza persone, per le televisioni. Tanto alla fine il calcio fa bene, i calciatori sarebbero rimasti in forma. Lo Stato ha scelto la strada di sospenderlo, come gran parte del mondo, con la presunzione di dire che le attività sportive fossero rischiose. E invece non lo erano. Andavano fatte delle limitazioni selettive e precise. De Laurentiis? Aveva preso qualcosa nel periodo pre-coronavirus, era rimasto fermo a febbraio ma poi si è ripreso".