Siani: “Noto una similitudine tra il tema del mio ultimo film e il Napoli di quest’anno”

Ieri si è tenuta a Napoli la presentazione e l’anteprima del nuovo film di Alessandro Siani, “Tramite amicizia”.

Ieri si è tenuta a Napoli la presentazione e l’anteprima del nuovo film di Alessandro Siani , “Tramite amicizia”. L’attore e comico napoletano, a margine dell’evento, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli : “E’ un momento davvero incredibile. L’amicizia, il tema del mio ultimo film, secondo me è stato anche il simbolo della nostra squadra. Quest’anno tutti festeggiamo al gol di ogni giocatore, è il senso dell’amicizia più grande. E’ stato il successo fino ad ora del Napoli, proprio l’amicizia. Il gioco di squadra serve anche nella vita.

Kvaratskhelia e Osimhen? Sono davvero tutti forti, anche il capitano Di Lorenzo.

Sei scaramantico? Sì, ma non posso dirlo per scaramanzia. (Ride, ndr). Dobbiamo stare concentrati fino alla fine, tutte le partite sono importanti e poi non vedo l’ora di festeggiare e di godere pensando sempre che il buon Maradona da lassù starà dando una grande mano”.