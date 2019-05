“Siete così sicuri che Icardi non possa venire al Napoli?": De Maggio sibillino sul bomber dell'Inter

“Siete così sicuri che Icardi non possa venire al Napoli? Io nella vita non ho certezze”. Questo il messaggio sibillino lanciato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss, in riferimento alle voci di un possibile approdo in azzurro dell’attaccante classe ’93 dell’Inter il cui futuro sembra sempre incerto nonostante le dichiarazioni sulla volontà di restare in nerazzurro.