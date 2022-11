Signori: "Scudetto? Napoli favorito. Osimhen? Grande giocatore e ha tantissimi margini"

Il Napoli ha già vinto lo scudetto? "Ancora è presto, poi non voglio portare male ai tifosi azzurri.

Presente al Premio Clessidra ad Anghiari, in provincia di Arezzo, Giuseppe Signori, ex attaccante che è stato coinvolto e poi assolto in un processo legato al calcioscommesse, ha parlato alla stampa presente: "Sono riemerso da una situazione molto delicata e pesante, mi sono tolto un macigno dopo 10 anni di sofferenza, insieme al mio avvocato siamo riusciti a vincere questa faticosa battaglia per arrivare alla verità. Non mi è mai piaciuto rimanere nel grigiore, neanche quando giocavo, figuriamoci a livello umano. Ho rifiutato sia patteggiamento che prescrizione, sono andato fino in fondo e i fatti mi hanno dato ragione. Ovvio che nessuno potrà restituirmi questi 10 lunghissimi anni. Ho affrontato un processo lunghissimo ma oggi sorrido, anche se non sto ancora benissimo. Sto meglio, mi sono tolto una grossa responsabilità con i miei figli".

"Ancora è presto, poi non voglio portare male ai tifosi azzurri. Sicuramente in questo momento è la squadra favorita. Osimhen è un grande giocatore e ha tantissimi margini di miglioramento. Lo vedo fondamentale nei prossimi anni. In alcune circostanze non è esperto ma ha grandi qualità".