Simeone, l'ex allenatore: "Grande uomo e gran professionista, può solo far meglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Mandorlini, ex allenatore di Giovanni Simeone al Genoa, si è soffermato sull'attaccante azzurro in un'intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli: "La qualità dell'uomo si trasforma nella qualità del giocatore. Simeone è sempre stato così, credo venga anche dai geni di famiglia. Si comporta da uomo, da professionista. Sono molto contento per Giovanni, per quello che sta facendo in un grande club. E penso che possa fare soltanto meglio".