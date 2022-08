Simeone, l'ex allenatore: "Vive per il calcio, pare di rivedere il padre! Ma con Osimhen..."

Walter Zenga, allenatore, si è soffermato su Giovanni Simeone, suo ex calciatore al Cagliari, ai microfoni di Sky Sport

Walter Zenga, allenatore, si è soffermato su Giovanni Simeone, suo ex calciatore al Cagliari, ai microfoni di Sky Sport: "E' un giocatore sul quale punterei fisso, è un ragazzo che vive per il calcio. Con me al Cagliari fece 6 gol in un momento difficile per la squadra. Ha il calcio nel sangue, una passione enorme. Sembra di vedere suo padre. Se può giocare con Osimhen? Per me è una grande alternativa a Osimhen per il Napoli".