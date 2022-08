Simeone: “Papà mi ha detto che tutti gli argentini sognavano di giocare a Napoli per Diego"

Lo ha detto Giovanni Simeone nella sua conferenza stampa di presentazione al Napoli.

© foto di sscnapoli

"Per me è un onore e una bella responsabilità sapere che ci sono stati tanti argentini. Sono molto contento di essere qua, ho sempre voluto un'occasione come questa, è una cosa unica e ogni giorno che sto qua ho la passione di voler dimostrare sempre come sono fatti gli argentini". Lo ha detto Giovanni Simeone nella sua conferenza stampa di presentazione al Napoli.

Qual è stata la reazione di papà? "Era molto contento, mi ha scritto un bel messaggio: tutti gli argentini da piccoli guardavano il Napoli di Maradona. Mi dice che ogni giocatore giovane in Argentina aveva il sogno di arrivare al Napoli e quindi per me questa è una cosa bellissima".