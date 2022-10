Simeone pre-convocato dall'Argentina per il Mondiale: "Dimostrerò al ct che sono pronto"

"Mi piacerebbe tantissimo dare una mano al bel gruppo della nazionale".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In Argentina dicono che sei nella lista dei 40 per il mondiale, inizi a crederci? Alla vigilia della sfida di Champions League tra Napoli e Rangers, Giovanni Simeone in conferenza stampa ha risposto anche a questa domanda: "Sì, sono contento per questa convocazione, è speciale, conferma quello che ho sempre creduto ed ora che sono nei 40 dimostrerò a Scaloni che sono pronto per esserci, mi piacerebbe tantissimo dare una mano al bel gruppo della nazionale".