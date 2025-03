Simeone su Raspadori: "Ha trovato l'intesa con Lukaku. Gli ho sempre detto una cosa"

Nel corso dell'intervista a radio CRC, l'attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha parlato anche del compagno di squadra Giacomo Raspadori: "Lukaku e Raspadori hanno trovato una grande intesa. L’ho sempre detto a Raspadori, con il quale sono molto amico, che lui è un giocatore che unisce il lato offensivo al centrocampo: per me è un grandissimo giocatore e sta dando tanto alla squadra.

Sono contento per lui, ovviamente anche Lukaku è un grandissimo giocatore. Di solito il mister mi fa entrare in campo quasi sempre per sostituire Lukaku. Contro la Fiorentina, invece, ha provato qualcosa di diverso, facendoci giocare insieme: forse aveva bisogno di gente che tenga la palla e che pressi alto. In realtà, io non ho una preferenza, sono sempre a disposizione del mister. Ovviamente giocare insieme a Lukaku ti garantisce maggiore qualità, perché tiene molto bene la palla e questo mi aiuta nell’attacco allo spazio".