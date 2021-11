Simona Ventura: “Scudetto? Tifo Napoli o Milan. Basta che non lo vinca la Juventus"

Simona Ventura, conduttrice, è intervenuta in occasione del MotoFestival che accompagna l'Esposizione Internazionale di moto, cicli e accessori in corso a Milano: “Mi piacerebbe condurre un altro programma di calcio, è sempre il filo rosso della mia vita, anche se in maniera differente perché tutto è cambiato, dall’autorizzazione a tante altre cose. Adesso è un po’ diverso e anche io ci tornerei in maniera diversa.

Lo scudetto? Bella domanda! Spero lo vinca il Napoli, ma nella mia famiglia sono tutti milanisti, quindi anche il Milan. Basta che non lo vinca la Juventus… L’inter ha vinto con un grande Antonio Conte l’anno scorso, io sono del Torino e noi siamo contenti, ma è difficile per una squadra così stare aggrappati: le squadre sono tante e bisogna avere una rosa ampia. Non dò la colpa a Cairo che fa il massimo con quello che ha, però dovremmo ricominciare a lavorare con le giovanili e fare da vivaio per le grandi squadre, così da toglierci qualche soddisfazione”.