Sindaco Castel di Sangro: “30 maggio la presentazione. Due amichevoli, sulla terza…”

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Siamo pronti per il ritiro del Napoli, ci siamo incontrati con una delegazione di dirigenti del Napoli nella scorsa settimana. Abbiamo confermato la formula dello scorso anno e programmato le infrastrutture e per rinnovare tutte le esigenze che necessitano per lo svolgimento del ritiro. Lo staff tecnico dormirà nei pressi dello stadio, lo staff atletico a Rivisondoli. Ci sarà una novità informale, ovvero che utti gli eventi sportivi si terranno nella sala conferenze a Castel di Sangro.

Il prossimo 30 maggio presenteremo il ritiro a Castel Volturno, ci sarà la conferenza stampa con il presidente della regione Abruzzo e ci sarà anche il presidente De Laurentiis con Spalletti, la sua presenza la diamo per scontata.

Amichevoli? Ce ne saranno sicuramente due, sulla terza attendiamo novità. Gli avversari non sono stati ancora definiti.

Amichevole con una squadra francese importante? De Laurentiis mirerà ad una squadra straniera, lo scorso anno non c’è riuscito. Avremo lo stadio a capienza massima, cercherà di farlo e dobbiamo incrociare le dita”.