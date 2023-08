Sindaco Castel di Sangro: "ADL via l'11, non assisterà al test. Allenamento congiunto saltato? Ecco il motivo"

"Presentazione di Natan alla stampa? Era prevista, ma è saltata".





Nel corso di 'Tutti in Ritiro' su Canale 21, è intervenuto il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso: "L’allenamento congiunto tra il Napoli e il Castel di Sangro è saltato perché c’erano diversi azzurri indisponibili e c’era il rischio di andare incontro ad altri infortuni. Parole dure del presidente Di Tora? Non le ho sentite, ma non c’è ragione di arrabbiarsi visto che non c’erano le possibilità di fare l’allenamento col Napoli, che si è fatto anche l’anno scorso.

De Laurentiis parlerà il 12 agosto? Io so che l’11 mattina andrà via, quindi non assisterà dal vivo all’amichevole contro l’Apollon al Patini”.