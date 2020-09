Sindaco Castel di Sangro: "Da qui messaggio di speranza al calcio! Caso Covid? C'è stata disciplina"

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Qui c'è stato un messaggio al calcio e di speranza, che torni ad essere un luogo partecipato, riteniamoci autori di un momento importante, anche chi non è venuto è stato altrettanto protagonista, anche chi ha saputo attendere e rinunciare ha avuto un'ottima condotta. Caso Covid? Preoccupazioni serie francamente non ne ho mai avute, da quella che è stata un'analisi sommaria io ho poi ritenuto che andasse come sarebbe andata, grazie alla disciplina ed il sistema sanitario che è stato tempestivo".