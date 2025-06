Sindaco Castel di Sangro: "Pronti a benedire De Bruyne! Tante sorprese per i tifosi"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro: “Ho ritrovato un De Laurentiis scatenato! Il presidente è indissolubile, ma lo conosciamo tutti. Ieri è stata una bellissima giornata e questo ci fa ben sperare in vista del ritiro in Abruzzo. Siamo fiduciosi che possiamo portare ancora benissimo al Napoli. Abbiamo riservato un po’ di acqua benedetta anche a Conte (ride, ndr).

Non rinunciamo a questo rito, 3 volte 5 è andata a buon fine. La scaramanzia fa parte dei nostri popoli. Vogliamo benedire anche De Bruyne come fatto in passato al Patini con Osimhen, Kvaratskhelia e tutti i campioni passati per Napoli. Abbiamo il privilegio di coccolarci i napoletani prima dell’inizio del campionato. Ci saranno tre amichevoli nel periodo di Castel di Sangro, magari vedremo in azione tanti dei nuovi acquisti del Napoli.

Sorprese per i tifosi? Gli allenamenti saranno gran parte a porte aperte, poi avremo l’allestimento del villaggio Napoli nel Palasport, dove sarà esposto lo Scudetto. Tutti potranno scattare una foto. Poi allestiremo palchi, ledwall e una grande fiera per caratterizzare l’area stadio. Tutte le sere sono previsti spettacoli".