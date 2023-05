Sindaco Dimaro: "Quante novità per l'estate, ci sarà palestra nuova e più posti allo stadio"

Il sindaco di Dimaro Folgarida, Andrea Lazzaroni, è intervenuto in conferenza stampa

Il sindaco di Dimaro Folgarida, Andrea Lazzaroni, è intervenuto in conferenza stampa: "Stiamo preparando il giusto tributo al Napoli. Per 11 giorni saremo il comune campione d'Italia e ne siamo felici. Stiamo lavorando molto, valutando tutte le idee. Vogliamo essere veloci, rapidi ed efficaci. Ci sarà il momento celebrativo e quello d'accoglienza per i tifosi. Stiamo lavorando per il futuro, avremo una palestra nuova. Abbiamo aumentato i posti, con Valentina De Laurentiis ci sono stati dei sopralluoghi allo scopo di creare momenti coinvolgenti per i i tifosi.

Il ritiro cambia in meglio. Abbiamo vinto il concorso come Cielo più bello d'Italia perché' azzurro. Abbiamo più piani, quello delle tantissime persone è il piano A. La parola d'ordine è "sicurezza", senza accorgersene devono esserci delle regole. Ci saranno sessioni autografi coi calciatori. Siamo consci dell’aspettativa che il prossimo ritiro porta con sé, alla festa e alla partecipazione che ancora di più rispetto a come siamo abituati, ci sarà a Dimaro Folgarida. Aspettiamo i tifosi e il Napoli Calcio con il consueto impegno affinché i Campioni d’Italia trovino le migliori condizioni possibili per preparare nuove imprese sportive".