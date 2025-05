Sindaco Manfredi: “Esportata immagine nel mondo di una Napoli abbagliante! Sul Maradona…”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha rilasciato una lunga intervista a Radio Marte nel corso del programma “Forza Napoli Sempre”. Si è parlato innanzitutto del bilancio delle feste scudetto: “Le due feste popolari di venerdì scorso e di ieri sono motivo di grande soddisfazione perché è andato tutto molto bene. E’ stato il frutto di un lavoro portato avanti da diverse settimane. Stiamo esportando l'immagine di Napoli nel mondo – ha detto il sindaco a Radio Marte-ed è un vero piacere constatare come si siano comportati i napoletani in questi giorni: sono stati davvero perfetti. Dobbiamo essere molto grati alla città per la sua passione ed alle forze dell'ordine per il lavoro che hanno svolto venerdì e lunedì. Napoli ha risposto benissimo, mostrandosi per quello che è, ovvero una città moderna, che esprimere passione, avendo poi la grande capacità di interpretare il presente guardando al futuro. Per me, in quanto primo cittadino, è stata una grande gioia vedere i napoletani felici e festanti e allo stesso tempo sono fiero perché si sono tutti comportati in maniera perfetta, mantenendo la loro idealità ma rispettando tutte le regole fissate. E’ stato il riconoscimento di un lavoro portato avanti insieme al Prefetto, al Questore e per questo mi preme pubblicamente ringraziare le forze dell’ordine”.

SULLO STADIO MARADONA

“Per quanto riguarda lo stadio ‘Maradona’ noi -– ha riferito il sindaco Manfredi a Radio Marte- stiamo lavorando su un progetto di riqualificazione dell’impianto e, come Comune, faremo sicuramente un intervento sul terzo anello: attraverso un progetto esecutivo lo renderemo sicuro e al riparo dalle vibrazioni. La riapertura di quel settore consentirebbe di garantire ai tifosi, ma anche al Calcio Napoli, 8-10 mila posti in più. Stiamo poi lavorando su un progetto di riqualificazione più complessivo: ne ho parlato anche ieri sera con il Ministro Abodi. Siamo in attesa che esca questo Decreto sugli Stadi per capire bene quali sono anche le leve finanziarie che possono essere attivate e quindi fare un piano che possa essere realmente esecutivo”.

SU ANTONIO CONTE

“Ieri, nel corso della sfilata, sono stato insieme a Conte e al Presidente. Ho grandissima stima di Antonio Conte perché siamo due persone molto concrete e vicine caratterialmente. Tutti noi- ha rivelato Gaetano Manfredi a Radio Marte- lo abbiamo fortemente incoraggiato a restare qui, a continuare a dare il suo contributo alla città e mi auguro che alla fine questo pressing funzioni e ci siano le garanzie giuste per fare in modo che lui continui ad essere il condottiero di questa squadra. Tutti vorremmo che rimanesse. Dove la trova quell'onda azzurra? Da nessuna parte! La partecipazione popolare, a Napoli, va al di là del calcio. Anche la notte di venerdì è stata indimenticabile. Non è solo calcio, è gioia popolare. Avere un luogo in cui c'è gioia pura, lasciatemelo sottolineare, è qualcosa di unico. La gioia delle famiglie resterà negli occhi di tutti noi. Qualcosa di così bello lo conserveremo nel nostro cuore. Poteva succedere solo a Napoli e dobbiamo esserne orgogliosi”.



SULLA COPPA AMERICA

“E’ stata la prova generale per la Coppa America del 2027? La Coppa America è un grande evento globale, uno dei più grandi in assoluto, per noi – ha detto il sindaco Manfredi a Radio Marte- è anche una grande sfida. Questi giorni di vittoria per la città, con questa grande partecipazione popolare, hanno rappresentato un ottimo viatico per la Coppa America, perché ieri a Roma, dove con la Premier Meloni abbiamo presentato questo evento, non si parlava di altro. Tutti sono rimasti abbagliati dalla bellezza della città, ma anche dalla sua capacità di organizzarsi. Dovremo assicurare un’organizzazione imponente, dovendo accogliere centinaia di persone a Napoli, tra equipaggi e le loro famiglie, staff, appassionati di vela e non solo.Comincia un’altra avventura, c'è stato una sorta di passaggio del testimone tra lo scudetto vinto e la Coppa America che parte. Anche questo è un segno del destino, del futuro della città. Non ci dobbiamo meravigliare di essere diventati internazionali, perché Napoli in fondo è stata sempre così, forse per un periodo ce lo siamo un po' dimenticati, abbiamo un po' perduto questa nostra dimensione. Questa è la dimensione nella quale la città deve vivere, è la sua dimensione naturale e noi la dobbiamo ancora rafforzare, ancora costruire, perché è un lavoro che va fatto ogni giorno, perché noi che siamo napoletani sappiamo che siamo bravi nell'eccezionalità, un po' meno nella normalità, mentre invece dobbiamo essere normalmente eccezionali. La Coppa America rappresenta una grande opportunità non solo per Napoli ma per tutto il sud, di cui Napoli è un po' la capitale naturale, quindi occorrono grande consapevolezza e grande impegno”.

SUL TURISMO SPORTIVO E SULLE RISORSE PER LA CITTA’

“In questo fine settimana noi abbiamo stimato di aver avuto quasi 200mila turisti in più per l'effetto anche dello scudetto, tant’è che c'erano tantissimi turisti stranieri con la maglietta del Napoli. La vittoria del tricolore ha avuto un ritorno importante sul turismo. L’organizzazione della Coppa America – ha detto il sindaco a Radio Marte- porterà un grande indotto. Ci saranno delle risorse che verranno spese, innanzitutto per Bagnoli, per la bonifica e per la realizzazione delle infrastrutture come avevamo già previsto insieme al Governo. I finanziamenti serviranno anche per garantire interventi di riqualificazione su tutta la città utilizzando anche risorse del Comune, riqualificando, ad esempio, tutto il lungomare, partendo da Est per arrivare fino a Ovest, ma anche garantendo lavori in altre zone della città, sulle strade e sull’illuminazione”.