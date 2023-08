Sindaco Manfredi: "In bocca al lupo, Napoli! Che orgoglio giocare da Campioni d'italia!"

Questo il messaggio social del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in vista dell'esordio in campionato sul campo del Frosinone

"Un forte in bocca al lupo al Napoli per la prima di campionato domani a Frosinone. Un orgoglio per la città di Napoli e per il popolo azzurro giocare da Campioni d'Italia", questo il messaggio social del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in vista dell'esordio in campionato sul campo del Frosinone con lo Scudetto cucito sul petto.