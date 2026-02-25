Sindaco Manfredi sta con ADL: "Var a chiamata come nel Basket per ridurre gli errori arbitrali"

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto a Canale 8 commentando le polemiche arbitrali sul Napoli: "Si vede una grande crisi della classe arbitrale che appare non adeguata al compito che dovrebbe svolgere. A Bergamo ci sono state scelte discutibili che testimoniano come oggi il Var richieda una revisione. Io seguo anche molto il basket e nell'NBA l'uso del Var viene fatto in maniera continua durante la partita, a chiamata. C'è la possibilità anche per gli allenatori di chiamare gli arbitri.

Ecco, io credo che la tecnologia sia un grande aiuto e anche se non si può risolvere tutto in maniera assoluta essendoci l'occhio umano, ma fa rabbia che in alcuni casi l'ausilio della tecnologia c'è e in altri no. Il Var a chiamata può essere una soluzione ma senza deresponsabilizzare l'arbitro in campo che oggi è come se sapesse che poi c'è qualcun altro che valuta al suo posto e che magari poi sbaglia alla fine".

