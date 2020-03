Sindaco Milano: "Nulla sarà più come prima, cambieranno trasporti, cinema, stadi..."

"Niente sarà come prima, ma vedremo se qualcosa diventerà meglio di prima". Lunga intervista al Sindaco di Milano, Beppe Sala, sulle colonne odierne del Corriere della Sera. "Lavoro su tre grandi capitoli che dovranno essere la base della ripartenza. Il primo: va modificato il sistema delle infrastrutture. In primis penso ai trasporti e la mobilità perché cambierà il nostro modo di muoverci. Ma penso anche alle infrastrutture digitali perché questa emergenza ci ha insegnato che la fame di banda larga è enorme. Il secondo: va fatto un piano per gli spazi di grande concentrazione, dallo stadio ai cinema. Il terzo è come far ripartire l’economia", le sue dichiarazioni sulla ripresa.

Un progetto su tre gradi per una "ripartenza graduale che non esclude stop and go", perché - come precisato proprio da Sala - "non esisterà un giorno 'uno' in cui andremo tutti in piazza con la fanfara al grido 'ripartiamo'". Infine, un messaggio del Sindaco a tutti i cittadini milanesi: "La guerra non è affatto finita, però permettetemi di dire che i milanesi si stanno comportando bene e di questo li ringrazio".