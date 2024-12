Video Sindaco Portici: "Grazie di tutto ADL, ora allenatore top e abbiamo un sogno..."

Vincenzo Cuomo, sindaco di Portici, è intervenuto durante la festa di Natale del Napoli al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: "Per noi è veramente un grande onore avere qua questo evento. De Laurentiis tra l'altro quest'anno festeggia vent'anni di presidenza. Ricordo, da grande tifoso del Napoli, un grande dramma, ovvero il fallimento.

Siamo davvero grati, ha preso una società fallita dalla Serie C e l'ha portata a grandi livelli europei e ora abbiamo uno dei top allenatori a livello mondiale. In bocca al lupo a lui e a tutta la squadra. Noi viviamo più di pallone che di altro, molti non ci credono ma è così. Portici ha tantissimi tifosi del Napoli. Auguri a Buongiorno che aspetto presto in campo. Da tifoso dico, abbiamo un sogno nel cuore...".