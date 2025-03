Sindaco Pozzuoli: "Centro sportivo? ADL ha fatto una richiesta precisa"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il Sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni. Di seguito le sue parole: "Centro sportivo? L’idea al Presidente del Napoli di farsi una passeggiata nella zona di Monteruscello gli è venuta venti giorni fa, la mattina seguente al pareggio casalingo contro l’Inter. Mi meraviglio di come non sia successo prima. C’è stato un sopralluogo sui terreni a ridosso della caserma dei Vigili del Fuoco. Stiamo calcolando le dimensioni, ma c’è stata una richiesta del Presidente di visionare delle aree almeno di venti ettari e non ci sono quelle dimensioni. Ci siamo lasciati che avrei dovuto fornirgli tutti questi dati, ma a causa della crisi bradisismica e di altre questioni non ci siamo più risentiti.

Condividiamo in pieno l’idea del Presidente De Laurentiis poiché è un’idea rivoluzionaria rispetto al calcio a cui assistiamo oggi in Italia. È un’idea di stampo inglese, innovativa dal punto di vista dei benefici e complessiva. Sono consapevole che non è l’unico territorio che il Presidente ha visionato poiché si deve guardare intorno a quello che offrono i vari comuni. I territori sono in buone condizioni e sono pubblici. Prima ci deve essere la fattibilità al progetto poi cercheremo di capire quali saranno le procedure di acquisizione dei territori.

La destinazione d’uso è compatibile con gli impianti sportivi poiché erano stati presenti sul territorio ma non è il problema poiché in linea di massima con delle variabilità urbanistiche si può fare. Dal punto di vista delle comunicazioni si dovrebbero rafforzare le linee di rotaie e di trasporto anche se la zona è ben collegata con la tangenziale".