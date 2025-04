Sindaco Qualiano: “Ho visto Napoli-Milan con ADL. Centro Sportivo? C’è uno studio da fare”

Nel corso di 'Club Napoli All News' su Teleclubitalia, è intervenuto il sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis: "Abbiamo visto Napoli-Milan insieme, ma abbiamo parlato del Napoli e della partita.

Sul centro sportivo: "Non è che non voglio spoilerare. Ma tutto questo clamore e se poi non dovesse avvenire nulla? Potrebbe sembrare che siamo noi che vogliamo fare una cosa del genere. Ci sono stati tanti comuni che si sono adoperati affinché venisse il Calcio Napoli nel loro territorio, quindi a me in questo momento piacerebbe avere pubblicità solo se ci sarà la decisione. C’è l’incidenza del costo dei terreni, le autorizzazioni, c’è tutto uno studio che è alla base di ciò”.