Sirigu al posto di Meret? Spalletti: "No, mi avete detto che facevo confusione con 2 portieri..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante la conferenza stampa pre-Spezia a Luciano Spalletti è stato chiesto anche quante siano le possibilità di vedere Salvatore Sirigu e non Alex Meret in porta. Questa la risposta dell'allenatore di Certaldo: "Prima di tutto ci piacere avere a che fare con uno come lui, è uno con carattere top per uno spogliatoio, oltre ad essere un portiere top. Li sveglia tutti quelli davanti a lui. Non sarebbe difficile usufruire delle sue qualità, ma finora mi avete detto che facevo confusione avendone due, ora lasciamo tranquillo Alex se no dice non è vero manco ora che sono il titolare (ride, ndr)"