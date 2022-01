Sissoko: "Mi hanno detto una cosa su Tuanzebe"

Mohamed Sissoko, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Viste le tante assenze, tra cui su tutte quella di Koulibaly, per il Napoli il pareggio di Torino è un buon risultato, ma lo stesso vale per la Juventus. I bianconeri pensavano fosse una partita facile, invece non lo è stato. Speriamo ora che il Napoli recuperi pezzi perché senza quei calciatori che non ci sono adesso non è lo stesso Napoli. Tuanzebe? Non lo conosco bene, ma un mio amico dice che è forte e pronto per una grande squadra".