Sky, Alciato: "Ancelotti può dimettersi dopo il Genk, al Napoli situazione anormale per allenare"

Come finirà la storia tra Carlo Ancelotti ed il Napoli? In queste ore in tanti stanno cercando risposta ad un quesito che potrebbe trovare soluzione dopo la sfida di stasera contro il Genk. Alessandro Alciato, giornalista di Sky Sport che ha collaborato con lo stesso Ancelotti alla stesura di uno dei suoi libri, ha parlato cosi ai microfoni della trasmissione 'Tutti convocati' su Radio 24, toccando proprio l'argomento caldo in casa Napoli: "La sensazione fortissima è quella che Ancelotti possa decidere lui di andar via in caso di qualificazione. Il finale mi sembra abbastanza scritto. I giocatori contro Ancelotti credo siano meno di quanto si possa pensare. Non credo che tutta la situazione sia imputabile ad Ancelotti e la situazione creatasi non è una situazione normale in cui allenare. L'idea Gattuso c'era già da tanto tempo, ne ho parlato già un mese fa. In estate grande amore, poi qualcosa via via è andata peggiorando. Facile attaccare Ancelotti o il figlio Davide che ha fatto i corsi di allenatore in Germania con i massimi voti