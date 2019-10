Sky, Barone presenta l'Atalanta: "Malinovsky giocatore europeo, Muriel sta per consacrarsi"

Daniele Barone, giornalista Sky Sport, ha parlato di Atalanta a Kiss Kiss Napoli: "Malinovsky è un buon giocatore, non sono se diventerà una stella, ma sa fare tante cose in mezzo al campo: è duttile, ha qualità e ha una caratura europea. Ha la testa giusta per dare una mano all'Atalanta.

Muriel? Già a Lecce mi dava l'idea di essere un campione in attesa del decollo che non è mai arrivato. Ora ha nelle gambe numeri per fare cose importanti. L'importante ci metta anche la testa".