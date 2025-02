Sky, Bergomi: “Nella sofferenza il Napoli era stato bravo, poi Fabregas ha avuto coraggio nei cambi”

vedi letture

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi: "Il Napoli non è più dominante come prima? Via Kvara, Neres fuori, Spinazzola, che a Firenze aveva funzionato bene in quel ruolo, ha deciso di cambiare. Nel 3-5-2 sta funzionando bene Raspadori, che si muove bene ed è a suo agio in quella zona, ma Politano deve difendere a tutta fascia e diventa un giocatore normale.

Il Napoli a Como il primo tempo l’ha fatto bene, perché i due esterni erano alti, c’era pressione forte sul recupero palla. Nei primi 20 del secondo tempo il Como cambia qualcosa, cambia il tipo di pressione e il Napoli soffre. Ma in quella sofferenza è bravo a venire fuori perché trova occasioni. C’è un occasioni con McTominay dove il portiere fa una grande parata. Poi sui cambi Fabregas ha avuto coraggio, perché toglie un centrocampista e mette una punta, in quel lasso di tempo trova il gol”.