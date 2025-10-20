Sky, Bergomi su De Bruyne: “Ha dovuto cambiare posizione, ora gli diventa più difficile l’assist”

vedi letture

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi: "De Bruyne gioca in un’altra posizione? È un processo di posizione, di come lo metti in campo e di giocatori con cui ti devi relazionare. Guardando tutte le heatmap dove lui incideva maggiormente nel Manchester, oggi sul centro-destra non lo puoi mettere, perché lì ci gioca o Politano o Anguissa. Quindi è da lì dove il Napoli ha costruito la propria forza, attaccando in quella zona di campo, rientrando con McTominay che attaccava dall'altra parte.

Quindi te lo devi spostare un attimino dall'altra parte, gli diventa più difficile fare gli assist, perché poi chi va a finalizzare? Anche se io continuo a pensare che può arrivare a calciare in porta di più, dentro l'area ieri ha avuto un'occasione importante e che può arrivare a fare questo tipo di gioco. Ma l'assist vero e proprio secondo me ne vedremo meno, perché poi Napoli gioca in maniera diversa da dove giocava prima”.