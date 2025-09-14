Sky, Borghi: "Hojlund è più pronto di Lucca, ha già annusato quell'aria di Champions..."

Il giornalista e commentatore Stefano Borghi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso di Sky Saturday Night, ha commentato la vittoria del Napoli contro la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni: "Napoli calato nel finale? È da capire se questa è una questione di condizione fisica perfezionale, perché siamo comunque a metà settembre dopo la sosta, o se può essere inconsapevolmente il pensiero di questo primo tour de force dell'era Conte che arriva. Perché questa è una squadra abituata a pianificare la partita della settimana, mentre quella di stasera era la prima di 6 in 22 giorni.

Hojlund? Le risposte sono positive, ma Hojlund rispetto a Lucca... Lukaku adesso lo dobbiamo tenere da parte, rimane un riferimento perché oltretutto è la squadra di Conte e quindi se parliamo di nove, Lukaku è sempre un riferimento, però lo dobbiamo tenere sullo sfondo. Hojlund rispetto a Lucca è un giocatore più pronto per essere il centravanti del Napoli, ovvero una squadra con ambizioni di vertice sicuramente in Italia, ma credo anche con la voglia di fare molto bene in Champions League. È una squadra che ha giocatori di grande livello ed un'espressione corale che vedi che c'è, che è impiantata. E di conseguenza Hojlund - sicuramente anche lui ha delle cose da migliorare, soprattutto il famoso concetto di cui parlavamo prima del palla addosso - rispetto a Luca è un giocatore che ha già annusato quell'aria lì ed è davanti secondo me al momento".