Sky, Borghi: "Parole Conte ingiustificabili! Mi sono dato una sola spiegazione"

vedi letture

Al canale YouTube "Cronache di Spogliatoio" sono state esaminate le affermazioni di Antonio Conte prima e dopo il match contro il Monza. Stefano Borghi di Sky Sport ha commentato le parole del tecnico: “Non comprendo la dichiarazione di Conte. Secondo me il Napoli ha in questo momento il controllo del campionato; se dovesse vincere il 75% delle partite, conquisterebbe lo scudetto, il che sarebbe un grande traguardo.

Per questo motivo, non riesco a giustificare le parole di Conte. È vero che ciò che dice ai giornalisti è diverso da quanto comunica nello spogliatoio, e i giocatori si motivano comunque, ma non è il momento giusto per certe affermazioni. L'unica spiegazione che riesco a trovare è che Conte sia un "tormentato", incapace di trattenere i mille pensieri che lo attraversano durante tutta la stagione".