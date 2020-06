Sky, Bucciantini: "Gara eccezionale del Napoli, ha corso 10km in più della sua media"

Marco Bucciantini, giornalista Sky, ha tessuto le lodi del Napoli in merito alla prestazione contro l'Inter direttamente ai microfoni dell'emittente satellitare: "Il Napoli ha fatto una gara eccezionale, ha corso 10km in più della sua media perché l’Inter verticalizza bene sulle punte e l’ha costretto ad una gara diversa. Questo mi è piaciuto del Napoli di Gattuso che solitamente gioca in modo diverso".