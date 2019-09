Sky, Camicioli: "Il Napoli ha avuto una crescita programmata, sul Lecce..."

A Ultim'ora su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Sky, Davide Camicioli che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "La vittoria con il Liverpool è la conferma di una crescita programmata. Un esordio così con i campioni d'Europa è da sogno, il Napoli ha fatto vedere che quest'anno vuole essere protagonista assoluto. Gli azzurri possono arrivare fino in fondo perchè come sistema di gioco, come qualità e come allenatore non hanno nulla da invidiare a nessuno. Il Napoli ha l'autostima, la voglia e la fame di andare avanti in Europa. Ha giocato a viso aperto con il Liverpool, con la difesa alta giocando senza paura ma se vuoi vincere devi avere questo atteggiamento.



Campionato? E' una bella sfida, vietato sottovalutare il Lecce. I salentini sono una squadra molto organizzata, hanno ovviamente meno qualità del Napoli. Il campionato è lungo, tutti vogliono fare bella figura contro di te. Se vuoi vincere anche in campionato devi avere un anno dove sei concentrato in tutto e questo Napoli ce lo vedo molto bene. Il modo in cui gli azzurri hanno rimontato contro la Juventus dice tanto. I bianconeri sono i favoriti per lo scudetto ma credo che sarà un campionato a tre con Napoli, Inter e appunto Juventus".