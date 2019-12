Sky, Camicioli: "Lobotka giocatore che manca a Gattuso. Su Politano..."

Nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Sky Davide Camicioli per parlare di Lobotka e Politano, obiettivi della squadra di De Laurentiis: "Lobotka potrebbe essere il giocatore che mancava a Rino Gattuso. Credo sia la priorità per il Napoli per avere delle geometrie in mezzo al campo".

POLITANO - "Farei più un tentativo per un vice Llorente. Politano però potrebbe essere un'arma importante per Gattuso. Nel 4-3-3 darebbe il giusto ricambio ai calciatori azzurri"