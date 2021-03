Sky, Camicioli: "Pareggio di ieri è il riassunto della stagione, troppe ingenuità"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Davide Camicioli, giornalista Sky. “Il pareggio di ieri è il sunto della stagione del Napoli. Ha gestito male il pallone ma Manolas è stato davvero ingenuo a commettere quel fallo. Io dico sempre che a fine stagione le cose si riequilibrano ma il Napoli ha tanto credito veramente. Anche negli scontri diretti ha commesso errori ed ingenuità. Non c'è stata una netta superiorità. Il Napoli ha fatto quasi sempre tutto da solo. Troppe cose che non vanno".