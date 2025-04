Sky, Capello: "Ciò che ha detto Conte non vale più, il Napoli ora deve accelerare"

L'allenatore e opinionista Fabio Capello, intervistato da Sky Sport ai Laureus Awards a Madrid, ha parlato così dei temi più attuali della nostra Serie A: "Il campionato sembrava chiuso, invece due partite hanno deciso che sarà interessante fino alla fine: la sconfitta dell'Inter a Bologna, con la difesa nerazzurra che si è un po' addormentata, e la vittoria del Napoli col Monza. La frenata della Beneamata permette agli azzurri di sperare ancora. Il Napoli, a differenza di quanto detto da Conte, è invece in prima fila e ora deve accelerare".

