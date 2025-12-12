Rai, Cappella: "Il Napoli non si priverà di Lucca e vi spiego perché"

vedi letture

Fabrizio Cappella, giornalista Rai, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Mi è sembrata evidente la differenza atletica tra Napoli e Benfica. Mourinho credo che abbia messo tutta la capacità di carica verso i suoi giocatori, approfittando delle difficoltà del Napoli. Le cose si sono unite e così è arrivata la sconfitta. I numeri del Napoli in Champions League pesano sul cammino. Ma in generale, a fare fatica a giocare in Europa, sono tutte le squadre italiane.

Quando siamo andati a Castel Volturno per i quindici minuti aperti ai media, Lukaku ha salutato i giornalisti dicendo: “Ci vediamo presto”. Poi è andato al campo a fianco e l’allenamento che ha fatto era fondamentalmente basato su controllo palla, tiro, passaggi. Riguardava poco la parte atletica, essendo magari è nella fase finale. Questo può essere incoraggiante.

Mainoo ha voglia di riscattarsi, sta giocando pochissimo al Manchester United. Addio Lucca? Il Napoli sono cinque mesi che va alla rincorsa di infortuni e alternative, nel momento in cui può finalmente avere un attacco con tre giocatori come Hojlund, Lukaku e Lucca, non se ne priverà. A meno che non ci sarà la manifestazione chiara del giocatore, che al momento non c’è stata.

L’assenza delle rimonte è materia complicata da affrontare, d’altra parte bisogna considerare che, quando il Napoli va in vantaggio porta quasi sempre a casa il risultato. Secondo me tutto rientra nel momento di difficoltà numerica a livello di alternative.

Secondo me Conte può cambiare prima rispetto a Lisbona, magari dando qualche minuto in più a Vergara. Credo però che possano partire titolari McTominay ed Elmas. Sono solo loro tre, qualcuno dovrà alternarsi sicuramente anche con il Milan, attendendo il recupero di Lobotka”.