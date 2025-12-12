Marolda: "A me il calcio di Conte e Allegri non piace, ma vincono e hanno ragione"

Ciccio Marolda, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Giochiamo d'Anticipo, programma in onda su Televomero: "Qualificazione ai play-off di Champions League? La partita con il Copenaghen è lo snodo fondamentale. Bisogna vedere in che condizioni arriverai a Copenaghen. Il mese di gennaio con 8 partite in 24 giorni? Poi non ci possiamo lamentare degli infortuni: questo è un calendario impossibile."

"Sconfitta con il Benfica? Temevo il blackout già prima, invece il Napoli era stato encomiabile in campionato, perché quelle partite contro Roma e Juve non me le aspettavo."

"Dico la verità: non mi sento di imputare niente a questo Napoli. Per le condizioni in cui è oggi, il Napoli ha fatto anche troppo in campionato."

"Avevo sentito dire che il Napoli fosse stanco: non è stanchezza fisica, è mentale. II Napoli ha iniziato a sbagliare dopo 2 minuti, quindi non può essere una questione fisica: la squadra era stanca mentalmente."

"Lotta Scudetto? Chi vince ha sempre ragione, ma a me il gioco di Conte ed Allegri non piace. Oggi il calcio è diventato complicato."

"Vergara titolare ad Udine? Se dovesse succedere, sarebbe per necessità. Fossero stati a disposizione tutti i titolari, Vergara non sarebbe mai arrivato a vedere il campo del Maradona."

"Un'altra riflessione: quanti giovani ha lanciato Conte nella propria carriera?",