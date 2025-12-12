Fabbroni: “Al Napoli mancano più le energie mentali che quelle fisiche”

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Il Napoli è senza dubbio la squadra campione in carica e, come spesso accade, chi si trova ad affrontare una formazione con il tricolore sul petto tende a fare di tutto per complicargli la vita. Le avversarie si chiudono in difesa con grande determinazione o adottano strategie per bloccare il gioco, rendendo ogni partita particolarmente insidiosa. In queste condizioni, trovare spazi diventa davvero complicato. Le cose in Europa, tuttavia, potrebbero essere diverse. Gli spazi concessi in campo sono spesso maggiori, il che teoricamente consente di giocare un calcio più fluido e dinamico. Ciononostante, il bilancio esterno del Napoli in campo europeo resta molto deludente, con zero punti all'attivo finora. È una situazione che giustamente preoccupa e non si può ignorare, anche se guardare al passato con nostalgia non aiuta. Certo, in altri tempi il Napoli schierava giocatori con una maggiore capacità nel finalizzare le occasioni, ma rimpiangerli non porta soluzioni.

Benfica? Ritengo si tratti principalmente di un blocco mentale. Quando manca la freschezza psicologica, diventa difficile approcciare certe gare nel modo giusto, anche considerando che si tratta della Champions League. A livelli così alti non dovresti nemmeno aver bisogno di motivazioni extra: la competizione in sé dovrebbe bastare. Il problema è nelle energie mentali già consumate. Dopo un periodo buio culminato nel match contro il Bologna, che rappresentava il punto più critico del momento del Napoli, la squadra ha avuto una reazione importante e ha trovato nuovo slancio per cinque partite consecutive. Durante quel ciclo tutto sembrava fluire perfettamente, raggiungendo un picco di rendimento. Tuttavia, è proprio da questo accumulo di tensioni e sforzi che può essere derivata la mancanza di lucidità mentale mostrata successivamente”.