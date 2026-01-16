Sky, Cilli dopo Napoli-Parma: “Il calcio di Cuesta é anni ‘70, con zero idee e spunti”

Luca Cilli, giornalista di Sky Sport, ha commentato su X il pareggio del Parma sul campo del Napoli facendo una riflessione più ad ampio raggio sulla squadra di Cuesta: “Il fine giustifica i mezzi, sempre. Dunque i risultati sono dalla sua e l’obiettivo è la salvezza del Parma che al momento sta centrando. Con una squadra di un livello non eccelso rispetto alle altre che si giocano la permanenza in A. Ma il calcio di Cuesta è una roba che riporta indietro agli anni ‘70. Zero idee, zero spunti".