Sky, Cilli dopo Napoli-Parma: “Il calcio di Cuesta é anni ‘70, con zero idee e spunti”
TuttoNapoli.net
Luca Cilli, giornalista di Sky Sport, ha commentato su X il pareggio del Parma sul campo del Napoli facendo una riflessione più ad ampio raggio sulla squadra di Cuesta: “Il fine giustifica i mezzi, sempre. Dunque i risultati sono dalla sua e l’obiettivo è la salvezza del Parma che al momento sta centrando. Con una squadra di un livello non eccelso rispetto alle altre che si giocano la permanenza in A. Ma il calcio di Cuesta è una roba che riporta indietro agli anni ‘70. Zero idee, zero spunti".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Da 0 a 10: gli 80 min bruciati, la sostituzione misteriosa, il mezzo scudetto degli ingiocabili e la guerra ascellare del Var di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
17 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Sassuolo
In primo piano
Antonio NotoLiveStellini in conferenza. "Dobbiamo essere grati a questi ragazzi, da mesi giocano sempre gli stessi. Su Neres..."
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com