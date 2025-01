Sky, Compagnoni: “Fossi stato il Napoli avrei fatto un tentativo col Psg, magari ci cascava…”

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista e telecronista Sky Maurizio Compagnoni ha parlato del possibile sostituto di Kvaratskhelia: "Fossi stato il Napoli avrei fatto un tentativo, visto che il Psg a volte è abbastanza naif sul mercato.

Anche il fatto che siano andati forte su Kvara, il giocatore non si discute, ha hanno tre giocatori forti in quel ruolo: Barcola, che ha fatto una prima parte di stagione fantastica e adesso ha avuto un calo, Doué, che in prospettiva può diventare un fuoriclasse e Lee Kang, che è un ottimo elemento. Quindi fosse stato il Napoli avrei detto: ‘Non vogliamo 75mln, abbassiamo la quota in soldi: magari uno tra due e Barcola?’ Magari ci cascano pure…”.