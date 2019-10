Sky, Compagnoni: "Il Napoli non deve avere paura dell'aggressività del Salisburgo"

Maurizio Compagnoni, telecronista Sky, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Il Salisburgo fa paura in casa. Sulla carta si è indebolito tanto eppure vanno più forte dell'anno scorso. In campionato hanno la media di cinque gol a partita.



Che partita deve fare il Napoli? Il Napoli non deve avere paura, non si deve far intimorire dall'atteggiamento aggressivo del Salisburgo. Gli azzurri devono imporre la propria di qualità. La squadra di Ancelotti è di fronte ad un crocevia importante per la qualificazione".