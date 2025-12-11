Sky, Compagnoni: "Ko accettabile, ma brutta figura se il Napoli non entra nelle prime 24"

Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista Sky, a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' ha parlato di Benfica-Napoli: "La sconfitta in Champions pesa ma si può accettare dopo gli exploit con Roma e Juventus e data la rosa falcidiata dagli infortuni. E’ ancora in corsa per la qualificazione, a Copenaghen la gara decisiva a gennaio. E’ chiaro che, in generale, il Napoli non può mancare la qualificazione almeno ai play off. Dovesse farlo Conte si confermerebbe come un mister straordinario nei campionati nazionali, ma un allenatore con problemi in Europa.

Il sospetto diventerebbe una prova? Se con questa squadra, già campione d'Italia e ulteriormente rinforzata e se con 150 milioni spesi sul mercato, il Napoli non entra nemmeno nelle prime 24, allora è una brutta figura. Ma, ripeto, la qualificazione è fattibile con due gare ancora da giocare. Agli azzurri basterebbero tre punti, ed ottenerne quattro o sei è tranquillamente possibile, ma solo per il Napoli vero, quello che stiamo vedendo in campionato. Conte non snobba la Champions di certo, anche se la sua priorità storicamente è stata sempre il campionato”