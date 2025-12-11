Sky, Zancan: “Calo di brillantezza per il Napoli e Benfica scomodo. Attenzione all'ultima gara"

Nel corso di Sky Sport, il giornalista e telecronista Sky Federico Zancan ha parlato di Benfica-Napoli e delle possibilità di qualificazione ai playoff Champions degli azzurri: "Ieri nel Napoli c'è stato un calo di brillantezza, anche perché aveva giocato buonissime partite le ultime contro Atalanta, Roma e Juventus, quindi partite tutte difficili. Dopo la sosta e dopo questo cambio di stato tattico era sempre andato un po' calando nella ripresa per questioni fisiche, anche perché Conte ha pochi cambi, non può incidere su questa squadra più di tanto e nel calcio di oggi lo paghi. Tra l'altro giocava contro una squadra scomoda. La classifica prima di questa partita non diceva la verità, diceva che il Benfica va solo tre punti in cinque partite. Una squadra che per valori tecnici vale molto di più e ahinoi se ne è accorto il Napoli.

Cammino europeo compromesso? No, non è compromesso però è complicato, il Napoli ha perso malissimo, lo ricordiamo col PSV Eindhoven, aveva perso in modo abbastanza sfortunato all'esordio con il Manchester City con quell'espulsione di Di Lorenzo che ha condizionato tutto. Sono fiducioso per il Napoli, perché secondo me le squadre che stanno dietro in classifica anche per le avversarie che faranno fatica a fare tanti punti. Dunque credo che con una vittoria il Napoli ce la possa fare. Chiaro che la prossima, Copenaghen, sono la penultima e l'ultima delle squadre che passerebbero, che si salvano per i play-off. Quindi è quasi uno spareggio, però dietro ci sono Benfica, Pafos, Atletic, forse l'Olimpiacos. Ha il calendario migliore, sono squadre che non credo arriveranno così in alto. L'anno scorso servirono dieci punti per passare, quest'anno azzardo addirittura nove, insomma con dieci si passa sicuramente.

E poi attenzione, perché all'ultima c'è il Chelsea, che è vero che l'Atalanta l'ha battuto però insomma il Chelsea è una squadra complicata. Una squadra totalmente imprevedibile e questa imprevedibilità viene anche dal fatto che è una squadra giovanissima, che non ha fatto la preparazione. Quindi può dominare il Barcellona, come ha fatto di recente, reggere l'urto in dieci per quasi tutta la partita contro l'Arsenal, e poi squagliarsi e perdere male con il Leeds, perdere con l'Atalanta, faticare un po' in tutte le partite. Quindi quella è una partita imprevedibile, ma adesso è difficile parlare perché l'ultima giornata sfugge a qualsiasi pronostico e dobbiamo vedere come ci arriveranno le squadre nella riclassifica. E lì tutto può succedere. È chiaro che se il Napoli fa una brutta partita, un brutto risultato a Copenaghen, poi giocare casa con il Chelsea con tutta la pressione di una sfida dentro fuori non sarebbe il massimo”.